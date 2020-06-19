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В Украину возвращаются 14 украинских моряков, которые три года пребывали в тюрьме в Ливии

Спецсрейс ожидается около 13:00 19 июня. 

В Украину возвращаются 14 украинских моряков, которые три года пребывали в тюрьме в Ливии
Фото: facebook.com/assol.fund

Из Ливии в Украину возвращаются 14 моряков судан "Рута", которые три года провели в тюрьме. Это жители Одесской, Херсонской и Николаевской областей, сообщили на странице в Facebook Благотворительной организации "Фонд помощи морякам Ассоль". 

В прошлом месяце моряки устроили голодовку. Состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное.Они вернутся спецрейсом 19 июня около 13:00.

"Все это время родственники и "Ассоль" осаждали все инстанции, от которых зависела судьба моряков, несколько раз проводили пикеты у Администрации президента и посольства Ливии в Украине. Обращались к премьер-министру правительства национального согласия, Главе президентского совета Государства Ливия. В Украине – обращения в различные министерства и ведомства, неоднократно при поддержке народных депутатов озвучивали проблему во время заседаний Верховной рады", - говорится в сообщении.

Благотворительный фонд поблагодарил представителей украинской власти за содействие в освобождении.

Напомним, что в 2017 году военно-морские силы Ливии захватили два судна, в том числе и танкер "Рута" под украинским флагом. Весь экипаж арестовали по обвинению в незаконной перевозке нефти. Танкер принадлежит Украине и находится на балансе Одесского морпорта. С 2005 года судно арендует компания Manchester Shipping S.A. 

Члены экипажа содержались в одной из тюрем Триполи, потом их перевели в Таджуру. По данным благотворительного фонда, все 14 человек находились в тесной камере, спать приходилось по очереди. Двое заболели гепатитом.

Глава наблюдательного совета "Ассоль" Светлана Фабрикант заявила, что в Ливии из-за эпидемии коронавируса объявлена амнистия, в тюрьмах остаются только опасные преступники, включая террористов. Тогда как членам экипажа "Руты" по состоянию на май не вынесен судебный приговор.

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