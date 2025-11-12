Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Путін планує відвідати Нью-Делі 5 грудня

Лідер росіян візьме участь у пленарному засіданні російсько-індійського форуму.

Фото: EPA/UPG

Президент Росії Володимир Путін здійснить візит до Індії у грудні – дві країни продовжують зміцнювати зв'язки, незважаючи на війну Кремля проти України.

Про це повідомляє Bloomberg.

Путін планує відвідати Нью-Делі 5 грудня та візьме участь у пленарному засіданні російсько-індійського форуму.

Путін розмовляв телефоном з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді у жовтні, і обидва лідери тоді підтвердили свою відданість подальшому поглибленню “особливого та привілейованого стратегічного партнерства” між своїми країнами.

Індія раніше чинила опір закликам президента США Дональда Трампа припинити закупівлі російської нафти після того, як Вашингтон запровадив штрафний тариф у розмірі 50% на індійський експорт, тиснучи на Москву через вторгнення в Україну. 

У вівторок Трамп заявив, що Вашингтон і Нью-Делі “досить близькі” до торговельної угоди, яка дозволить йому знизити тарифну ставку на індійські товари. У понеділок президент США заявив про скорочення закупівель Індією російської нафти, які різко зросли з початку війни у 2022 році і пообіцяв знизити мита.

Моді та Путін востаннє зустрічалися в Пекіні, коли президент Китаю Сі Цзіньпін провів саміт у портовому місті Тяньцзінь у вересні. 
