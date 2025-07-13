Головне за ніч та ранок неділю, 13 липня: 200 боєзіткнень, бої на Покровському напрямку, обстріли Сумщини

Нічна повітряна атака, 200 бойових зіткнень, бої на Покровському та Лиманському напрямках, ворожі обстріли.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 200 боїв, найбільше (61) - на Покровському напрямку.

Ворог посилив штурмові дії на Лиманському (28) і Новопавлівському (12) напрямках.

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 10 районів зосередження особового складу та техніки, два артилерійські засоби, один пункт управління та один командно-спостережний пункт російських загарбників.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1240 окупантів. Втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення складають близько 1 033 930 військових.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Упродовж доби російські окупанти атакували цивільну інфраструктуру Сумщини, унаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще троє зазнали поранень.

З ранку 12 липня до ранку 13 липня 2025 року російські війська здійснили майже 70 обстрілів по 27 населених пунктах у 13 територіальних громадах області, — кажуть в ОВА.

Більше інформації – в новині.

У ніч на 13 липня армія РФ обстріляла Корабельний район Херсона. Унаслідок обстрілу поранені двоє людей.

Уранці російські окупанти скинули авіабомбу на село Великомихайлівка Дніпропетровської області, внаслідок ворожої атаки загинула жінка.

Уночі сили ППО знищили 20 із 60 ворожих БпЛА.

20 дронів-імітаторів – локаційно втрачені.

СБУ повідомила, що ліквідувала кілерів, які убили полковника Служби безпеки у Києві.

Спецоперацією особисто керував голова СБУ Василь Малюк.

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