Росіяни атакують Харків, є поранені та загиблий (доповнено)

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що росіяни атакували місто в ніч на 11 червня.

“Зафіксовано удари, попередньо, по Основʼянському району. На місці одного з ударів пожежа”, - написав Терехов.

Пізніше він додав, що в одному з районів Харкова зафіксовано удари по багатоквартирним та приватним будинкам.

Доповнення 1:19. Горять 15 квартир у житловому будинку, за іншою адресою під завалами можуть бути люди. Є інформація про одну загиблу людину та щонайменше 10 поранених.