Росіяни атакують Харків, є поранені та загиблий (доповнено)

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що росіяни атакували місто в ніч на 11 червня.
“Зафіксовано удари, попередньо, по Основʼянському району. На місці одного з ударів пожежа”, - написав Терехов.
Пізніше він додав, що в одному з районів Харкова зафіксовано удари по багатоквартирним та приватним будинкам.
Доповнення 1:19. Горять 15 квартир у житловому будинку, за іншою адресою під завалами можуть бути люди. Є інформація про одну загиблу людину та щонайменше 10 поранених.
- 7 червня ворожа армія провела найбільшу атаку на місто за весь час війни. Протягом півтори години в Харкові пролунало близько 40 вибухів. Для удару росіяни застосували КАБи.
- Били переважно по центру – Шевченківському і Київському районах. Зокрема, біля Дитячої залізниці – популярного місця відпочинку з малюками. Пошкоджень зазнало і підприємство в Київському районі.
- Загалом унаслідок атаки поранень зазнала 21 людина, троє були вбиті. 8 червня кількість жертв зросла: в лікарні помер залізничник Володимир Ковтун, поранений під час обстрілу.