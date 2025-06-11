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Росіяни атакують Харків, є поранені та загиблий (доповнено)

Попередньо окупанти вдарили по Основʼянському району. 

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що росіяни атакували місто в ніч на 11 червня.

“Зафіксовано удари, попередньо, по Основʼянському району. На місці одного з ударів пожежа”, - написав Терехов.

Пізніше він додав, що в одному з районів Харкова зафіксовано удари по багатоквартирним та приватним будинкам. 

Доповнення 1:19. Горять 15 квартир у житловому будинку, за іншою адресою під завалами можуть бути люди. Є інформація про одну загиблу людину та щонайменше 10 поранених.

  • 7 червня ворожа армія провела найбільшу атаку на місто за весь час війни. Протягом півтори години в Харкові пролунало близько 40 вибухів. Для удару росіяни застосували КАБи. 
  • Били переважно по центру – Шевченківському і Київському районах. Зокрема, біля Дитячої залізниці – популярного місця відпочинку з малюками. Пошкоджень зазнало і підприємство в Київському районі. 
  • Загалом унаслідок атаки поранень зазнала 21 людина, троє були вбиті. 8 червня кількість жертв зросла: в лікарні помер залізничник Володимир Ковтун, поранений під час обстрілу.
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