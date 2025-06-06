У Луцьку п'ятеро людей поранені внаслідок влучання в будинок

Унаслідок російської атаки в Луцьку поранені п'ятеро людей. Пошкоджено багатоквартирний житловий будинок – він частково зруйнований.
Ще в багатьох будівлях вибиті вікна. Інформації про загиблих станом на 6 ранку немає, повідомив голова ОВА Іван Рудницький.
"Усі відповіді служби працюють на місцях та ліквідовують наслідки атаки та падіння уламків", – сказав він.
- Цієї ночі Росія завдала масованого удару по Україні. Вибухи лунали в різних регіонах.
- У Києві вбито чотирьох людей, 20 поранених.
- У Хмельницькій області є пошкодження будинку, за попередніми даними, без потерпілих.