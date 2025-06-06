У Луцьку 15 людей поранені внаслідок атаки ворога (оновлено)

Унаслідок російської атаки в Луцьку поранені 15 людей. Пошкоджено багатоквартирний житловий будинок – він частково зруйнований.

Ще в багатьох будівлях вибиті вікна. Інформації про загиблих станом на 6 ранку немає, повідомив голова ОВА Іван Рудницький.

"Усі відповіді служби працюють на місцях та ліквідовують наслідки атаки та падіння уламків", – сказав він.

Фото: Офіс генпрокурора в Telegram

Спершу було відомо про п'ятьох потерпілих, та згодом правоохоронці повідомили, що їх 54. Окрім будинку, пошкоджено державні установи.

Атака проти України 6 червня