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ЗМІ: США припинили обмін розвідданими з Україною

Співпраця з розвідкою США була важливою для здатності України виявляти та завдавати ударів по російських військових цілях.

ЗМІ: США припинили обмін розвідданими з Україною
директор ЦРУ Джон Реткліфф
Фото: EPA/UPG

США припинили обмін розвідувальними даними з Києвом, що може серйозно перешкодити здатності українських військових атакувати російські сили, повідомляє Financial Times із посиланням на джерела. Цю інформацію підтвердив директор ЦРУ Джон Реткліфф. 

Цей крок було зроблено після рішення адміністрації Трампа в понеділок призупинити поставки військової допомоги Україні та стався після драматичного зриву відносин між президентом США та українським президентом Володимиром Зеленським. Співпраця з розвідкою США була важливою для здатності України виявляти та завдавати ударів по російських військових цілях.

Три офіційні особи, знайомі з рішенням, підтвердили, що Вашингтон заморозив розвідувальні канали з Києвом.

Також цю інформацію директор ЦРУ Джон Реткліфф підтвердив кореспонденту Білого дому. Реткліфф зазначив, що із нетерпінням чекає на зняття паузи та роботу з Україною в напрямку миру.

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