В Одесі продовжиться дерусифікація, повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.
“Він (пам'ятник Пушкіну, - ред.) також у розпорядженні, підписаному щодо його зносу”, - сказав Кіпер.
Він додав, що відповідні листи вже відправлені, і зносити пам'ятник буде не ОВА.
Також Кіпер нагадав, що перше, що зробили окупанти в Маріуполі, це була зміна назв вулиць.
- В лютому цього року одеські депутати провалили голосування за перейменування понад 100 топонімів на честь українських героїв. Назви вулиць і провулків мали б змінити в межах закону про деколонізацію.
- В кінці липня голова Одеської ОВА Олег Кіпер затвердив список нових топонімів у місті Одеса.
- Одеський мер Геннадій Труханов обурився через нещодавнє перейменуванням топонімів і збирається вжити заходів для скасування цього рішення.
- Згодом Олег Кіпер відреагував на кампанію Труханова проти перейменувань і запевнив, що імперських та радянських назв в Одесі не буде.