В Одесі продовжиться дерусифікація, повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

“Він (пам'ятник Пушкіну, - ред.) також у розпорядженні, підписаному щодо його зносу”, - сказав Кіпер.

Він додав, що відповідні листи вже відправлені, і зносити пам'ятник буде не ОВА.

Також Кіпер нагадав, що перше, що зробили окупанти в Маріуполі, це була зміна назв вулиць.