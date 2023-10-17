Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний оприлюднив відео пусків далекобійних ракет ATACMS по російських окупаційних військах.

“Робота наших воїнів. Дякую вам за службу!” - написав Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ подякував партнерам за підтримку.

Нагадаємо, Сили спецоперацій ЗСУ повідомили подробиці успішного ураження ворожих аеродромів в Бердянську та Луганську.

За останніми даними, у Бердянську та Луганську було знищено дев’ять гелікоптерів різних модифікацій, спеціальна техніка, яка знаходилася на аеродромах, пускова установка ППО, склад боєприпасів та було пошкоджено злітні смуги аеродромів.