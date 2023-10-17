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Залужний показав відео пусків ATACMS по російських окупантах

Головнокомандувач ЗСУ подякував партнерам за підтримку.

Залужний показав відео пусків ATACMS по російських окупантах
Фото: Скріншот з відео

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний оприлюднив відео пусків далекобійних ракет ATACMS по російських окупаційних військах. 

“Робота наших воїнів. Дякую вам за службу!” - написав Залужний. 

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Головнокомандувач ЗСУ подякував партнерам за підтримку.

Нагадаємо, Сили спецоперацій ЗСУ повідомили подробиці успішного ураження ворожих аеродромів в Бердянську та Луганську.

За останніми даними, у Бердянську та Луганську було знищено дев’ять гелікоптерів різних модифікацій, спеціальна техніка, яка знаходилася на аеродромах, пускова установка ППО, склад боєприпасів та було пошкоджено злітні смуги аеродромів.

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