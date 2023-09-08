Патрульна з Дніпра, які збирала кошти на лікування, передала понад мільйон гривень для потреб військових

Патрульна з Дніпра Анастасія Жила, яка оголосила про збір коштів на лікування після інциденту 29 серпня, передала кошти на потреби військових.

Як повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, коштами (а це понад мільйон гривень) розпоряджатиметься фонд "Повернись живим".

"Багато розмов точиться навколо підтримки патрульних поліцейських Дніпра нашими громадянами і зборів, повʼязаних з цим. Безперечно, що для Насті та Єгора неймовірно приємно відчувати таку вашу підтримку і консолідацію, як і для нас усіх. Але також, безперечно, що в умовах тих потреб, які є на фронті, ці кошти просто зобовʼязані потрапити туди", - зазначив Білошицький.

Він зазначив, що "це з самого початку було волею і Насті, і Єгора, і всієї нашої поліцейської спільноти".

Нагадаємо, 29 серпня співробітник патрульної поліції у Дніпрі смертельно поранив чоловіка. Патрульні зупинили автомобіль для перевірки, між патрульними та водієм виник конфлікт. Водій накинувся на патрульних і почав їх бити, після чого один з поліцейських застосував вогнепальну зброю.

31 серпня було відкрито кримінальне провадження за фактом посягання на життя патрульних під час сутички у Дніпрі.