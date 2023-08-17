Учасники селекторної наради обговорили підготовку енергосистеми та ППО до зими

Президент Володимир Зеленський повідомив про проведення щоденної селекторної наради.

“Тримаємо на постійному контролі постачання техніки та боєприпасів, темпи власного виробництва. МЗС та МО отримали доручення попрацювати з партнерами, щоб у наступних оборонних пакетах було саме те, що потрібно”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що також учасники селектору заслухали доповіді розвідки щодо тактичних і стратегічних планів противника, стану його ВПК. Також обговорювали підготовку енергосистеми та ППО до зими.

Крім того, йшлося про ліквідацію наслідків російських обстрілів цивільних об'єктів, евакуацію з Куп’янського району, допомогу постраждалим, будівництво нового житла на Херсонщині та Київщині.

Також обговорили функціонування зернового коридору. “Перший пішов. Готуємо наступні кроки”, - зазначив глава держави.

Нагадаємо, вчора з Одеси тимчасовим коридором для цивільних суден вирушило перше судно. Контейнеровоз “Joseph Schulte” під прапором Гонконгу вийшов з порту Одеса та рухається встановленим для цивільних суден тимчасовим коридором до/з чорноморських морських портів України.

Також зазначимо, що, за даними британської розвідки, Україні вдалося зробити достатні запаси палива для проходження цієї зими в умовах війни. Зокрема, Україна ефективно мобілізувала свій гірничодобувний сектор, забезпечивши безперервне постачання вугілля для теплоелектростанцій. Також країні вдалося зробити значні запаси газу.