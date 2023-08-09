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Росія вдарила по Запоріжжю, троє загиблих

Також є поранені.

Росія вдарила по Запоріжжю, троє загиблих
Фото: Юрій Малашко

Росіяни ввечері 9 серпня атакували житловий квартал Запоріжжя.

Про це у Телеграмі повідомив секретар міської ради Анатолій Куртєв.

"На превеликий жаль, за попередньою інформацією, дві людини загинули, є поранені. Додаткова інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Пізніше президент Зеленський повідомив, що під час обстрілу загинули троє людей.

"Запоріжжя. Ще один удар російських терористів. Станом на зараз відомо про трьох загиблих. Мої співчуття рідним. Триває рятувальна операція. Всім постраждалим буде надано необхідну допомогу. І цей воєнний злочин Росії неодмінно отримає свій вирок. А відповідь російським терористам буде на передовій – завдяки нашим героїчним воїнам", - написав він.

Також внаслідок російського удару зруйновано храм.

“Надточною” зброєю зруйнувано храм та торгівельні точки у Шевченківському районі. Наразі відомо про 3 загиблих цивільних людей, медики надають допомогу пораненим. Вибуховою хвилею у багатоповерхівках вибито шибки", - додав керівник ОВА Юрій Малашко.

Також відомо про 7 постраждалих.

Фото: Юрій Малашко

Фото: Юрій Малашко

Нагадаємо, що 5 серпня Росія здійснила ракетну атаку по Запоріжжю.

29 липня ворожа ракета вдарила по Запоріжжю, внаслідок чого загинули двоє людей. 

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