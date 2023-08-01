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РФ атакує Харків дронами, - Терехов (оновлено)

У Харкові пролунало вже три вибухи.

РФ атакує Харків дронами, - Терехов (оновлено)
Фото: скрін відео

Російські окупаційні війська атакують Харків дронами. 

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Оновлено 1:05: “Щонайменше три прильоти. Усі у середмісті, у густо населених районах”, - повідомив Терехов

Він додав, що один з дронів зруйнував два поверхи одного з гуртожитків, де тепер вирує пожежа. На місці працюють підрозділи ДСНС, інформація про постраждалих наразі уточнюється.

“Вибухи лунають у Шевченківському районі”, - написав Терехов.

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Він додав, що у Харкові пролунало вже три вибухи.

Нагадаємо, в ніч на 31 липня російські окупаційні війська завдали чергового ракетного удару по Харкову, застосувавши ракети С-300 з території Білгородської області.

Як раніше повідомлялось, СБУ затримала ворожого агента, який готував нову повітряну атаку росіян на Харків.

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