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Парламент Швейцарії відхилила дозвіл третім країнам реекспортувати зброю в Україну

Проти документа проголосували 98 депутатів, за – 75.

Парламент Швейцарії відхилила дозвіл третім країнам реекспортувати зброю в Україну
Національна Рада Швейцарії
Фото: Вікіпедія

Нижня палата парламенту Швейцарії – Національна рада – відхилила у четвер, 1 червня, законопроєкт, відомий як Lex Ukraine, який дозволив би третім державам передавати Україні зброю швейцарського виробництва. 

Про це повідомляє Deutsche Welle. 

У законодавчій ініціативі йшлося про те, щоб дозволити реекспорт зброї до кінця 2025 року. Її прихильники стверджували, що Швейцарія повинна надавати більше підтримки Україні та робити свій внесок у європейську безпеку. 

З іншого боку, опоненти зауважували, що непрямі постачання озброєнь є проблематичними з точки зору принципів нейтралітету і що це питання "поваги до швейцарського законодавства".

Представники консервативної Швейцарської народної партії до того ж висловили сумнів, чи непрямі постачання швейцарської зброї матимуть вирішальну роль для війни.

Утім, дискусія про зброю для України триває і після рішення Національної ради. Як зауважує сайт законодавчого органу Швейцарії, на розгляді в парламенті перебуває кілька пропозицій на цю тему. Зокрема йдеться не про виняток, а про фундаментальні зміни до так званого Закону про військові матеріали.

Раніше уряд у Берні (Федеральна рада) відмовляв Німеччині, Іспанії та Данії в проханнях про зброю Україні. У лютому Швейцарія заборонила Іспанії передати українцям ППО її виробництва

Наразі Федеральна рада Швейцарії може дозволити реекспорт виробленої в країні зброї лише у виняткових випадках, наприклад якщо Рада Безпеки ООН засудить війну Росії проти України. Однак цей варіант виключений, оскільки РФ має в Радбезі ООН право вето.

Тим часом Європарламент схвалив план щодо збільшення виробництва боєприпасів для України. Ухвалений закон має на меті збільшити виробничі потужності ЄС для усунення поточної нестачі оборонної продукції.

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