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Західні літаки знаходяться “приблизно на восьмому місці” серед потреб України, - Пентагон

Більш важливими для України є системи ППО, артилерія та бронетехніка.

Західні літаки знаходяться “приблизно на восьмому місці” серед потреб України, - Пентагон
Фото: Joshua Roberts/Reuters

На думку помічниці глави Пентагону Селести Валландер, західні бойові літаки не є головним пріоритетом для України. 

Про це повідомив кореспондент "Голосу Америки" Джефф Селдін.

"У списку сучасні західні літаки займають приблизно восьме місце", - повідомила Валландер під час слухань у комітеті Палати представників США зі збройних сил.

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На її думку, більш важливими для України є системи протиповітряної оборони, артилерія та бронетехніка.

Нагадаємо, раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомляв, що для початку контрнаступу Силам оборони необхідно здобути перевагу в повітрі. А для цього Україні потрібні сучасні американські винищувачі F-16.

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