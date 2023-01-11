Україна отримає від Польщі роту танків Leopard, – Дуда

Україна отримає від Польщі роту німецьких танків Leopard. Це рішення вже ухвалено, воно було зроблено у межах створення міжнародної коаліції, заявив під час візиту до Львова польський президент Анджей Дуда.

"Рота танків «Леопард» для України буде передана в рамках створення міжнародної коаліції. Таке рішення вже є в Польщі", – процитувала заяву Дуди канцелярія президента.

Prezydent @AndrzejDuda w #Lwów: Kompania czołgów Leopard dla Ukrainy zostanie przekazana w ramach budowania koalicji międzynarodowej. Taka decyzja jest już w Polsce. — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) January 11, 2023

Дуда на брифінгу повідомив, що він разом із литовським колегою Ґітанасом Науседою прибув до України для обговорення підтримки українців.

"Ми говорили про безпосередню підтримку... Але також мова йде і про військову допомогу з території Польщі, Литви таінших крахн, щоб допомгти українським оборонцям у захисті держави", – зазначив він.

Дуда нагадав, що Польща була першою країною, яка надала широкий спектр допомоги: 240 танків, сотні тисяч боєприпасів, гвинтівки, малокаліберну зброю, гаубиці "Краб", які відіграли важливу роль, а також ПЗРК.

"Ми знаємо, що таке російська окупація. Протягом 123 років ми не мали власної державності через Росію, ми чудового розуміємо, що таке російський окупант", – наголосив Анджей Дуда.

Він додав, що Польща продовжуватиме постачання зброї для України та політичну допомогу. Дуда наголосив, що окупантів необхідно зупинити, бо вони й надалі знищуватимуть українців. Саме тому країни НАТО мають надати Україні сучасне озброєння.

Президент України Володимир Зеленський на спільному з литовським і польським колегами брифінгу привітав рішення надати танки.

На необхідності надати силами оборони танки Україна наголошувала протягом тривалого часу. Поки що жодна країна не надавала українським захисникам сучасних бойових танків.

Минулого тижня західні медіа повідомили, що Польща розглядає прохання України передати їй основні бойові танки Leopard німецького виробництва.

Премʼєр-міністр Польші Матеуш Моравецький говорив, що країна очікує на створення широкої коаліції для передачі сучасного важкого озброєння Україні. Варшава не має наміру самостійно передавати танки Києву.

Кілька днів тому радник Дуди повідомив, що Польща готова передати "символічну" кількість танків Leopard Україні. Якуб Кумох пояснив: сама Польща передавати танки не буде, рішення потребує консенсусу з іншими країнами.