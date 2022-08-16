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Бійці 28-ої бригади збили зі стрілецької зброї ворожі дрон-камікадзе та розвідувальний БпЛА

"Кілька пострілів наших Лицарів обійшлися Російській Федерації у кілька мільйонів рублів", - зауважили військові.

Бійці 28-ої бригади збили зі стрілецької зброї ворожі дрон-камікадзе та розвідувальний БпЛА
Фото: 28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу

Бійці одного з підрозділів 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу знищили нещодавно два російські безпілотники.

Про це повідомили на Facebook-сторінці бригади.

Військові збили дрон-камікадзе "Ланцет-3" та розвідувальний БпЛА "Елерон-3".

Фото: Facebook/28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу

За словами бійців, для цього їм знадобилася тільки особиста стрілецька зброя.

"Тобто кілька пострілів наших Лицарів обійшлися Російській Федерації у кілька мільйонів рублів", - резюмували в бригаді.

Нагадаємо, раніше українські захисники збили російський дрон-камікадзе "Ланцет", який намагався атакувати радіолокаційну станцію в Миколаївській області.

Також тут окупанти проводили повітряну розвідку і позбавилися БпЛА "Елерон-3".

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