Ще понад 20 людей можуть перебувати під завалами.

Рятувальники дістали тіла ще чотирьох людей з-під завалів пʼятиповерхового житлового будинку, обстріляного позавчора росіянами в місті Часів Яр.

Про це йдеться в повідомленні у facebook ГУ Державної служби з надзвичайних ситуацій у Донецькій області. Оновлення. Станом на 7 ранку було відомо про виявлення двох тіл, за кілька годин рятувальники знайшли ще двох загиблих. Уточнені дані навели на каналі ДСНС у Telegram.

"Виявлено та вилучено з-під завалів 19 загиблих осіб, врятовано з-під завалів 8 осіб, проведено розчищення та розбір близько 138 тонн зруйнованих елементів будинку", – йдеться у повідомленні.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: EPA/UPG

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

За попередньою інформацією, під завалами можливе перебування ще 22 осіб, з них 1 дитина (хлопчик 9 років).

Від Головного управління залучено 55 осіб та 7 одиниць техніки, два автокрани та два навантажувачі від місцевих органів влади.

Нагадаємо, що 9 липня пізно ввечері російські окупаційні війська обстріляли з "ураганів" п'ятиповерхівку в місті Часів Яр у Донецькій області. У результаті обстрілу в будинку повністю знищені два під'їзди. Рятувально-пошукова операція триває.