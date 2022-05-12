Від 8 до 12 російських ракет вдарили по Кременчуку, - Лунін

Обстріляли нафтопереробний завод та інші обʼєкти інфраструктури.

Російські окупанти випустили по Кременчуку (Полтавська область) від 8 до 12 ракет.

Про це повідомив керівник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

"Чотири "прильоти" знову по Кременчуцькому НПЗ. Також звуки вибухів чутно було в Полтавському районі", - спочатку повідомив очільник області.

Згодом він оприлюднив інформацію про 8-12 ворожих ракет і підтвердив - загарбники цілилися по Кременчуцькому нафтопереробному заводу та інших обʼєктах інфраструктури.

"Загроза ударів залишається. Не залишаємо укриття!" - наголосив Лунін.

Як повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, 7 ракетних ударів окупанти завдали по території неробочого заводу.

"Крім того, ще одна ракета влучила неподалік залізничних колій. Інформація про жертви та руйнування уточнюється", - додав Геращенко.

Нагадаємо, ввечері 11 травня Росія завдала удару по Карлівській громаді області, загарбники вразили об'єкт інфраструктури.

Раніше українська ППО збила ракету росіян над Полтавщиною.