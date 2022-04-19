Статут переселенця та щомісячні виплати тепер можна оформити у Дії

Статут внутрішньо переміщеної особи (ВПО) тепер можна оформити у Дії, а також отримати щомісячні виплати на картку єПідтримка.

Про це міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров написав у своєму Телеграм-каналі.

“Ви можете отримувати щомісяця 2 000 грн на себе та 3 000 грн на кожну вашу дитину. Гроші можна отримати на картку єПідтримка та витратити на будь-що (або ж зняти готівку)”, – йдеться у повідомленні.

Послуга в застосунку Дія стосується тільки тих людей, які зараз перебувають в Україні та тих, хто досі не мав статусу ВПО. Трохи згодом зʼявиться можливість податися на допомогу для всіх переселенців.

Інформацію про виплати, допомогу та отримання статусу внутрішньо переміщеної особи ми разом з Мінсоцполітики зібрали на сайті groshi.edopomoga.gov.ua.

“Оновлюйте застосунок Дія, щоб скористатись послугою”, – зазначив Федоров.

Нагадаємо, на виплати для вимушених переселенців скерували перші 600 млн грн.