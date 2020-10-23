Завершили розслідування справи про спробу рейдерського захоплення ProZorro

Правоохоронці завершили досудове розслідування стосовно злочинної групи, яка намагалася незаконно заволодіти половиною частки у статутному капіталі майданчика ProZorro "Держзакупівлі.Онлайн".

Про це інформує пресслужба Київської міської прокуратури.

За матеріалами слідства, злочинну групу очолював колишній правоохоронець. У 2017 році зловмисники вирішили отримати контроль над майданчиком "Держзакупівлі.Онлайн".

З цією метою зловмисники під погрозами насильства змусили одного із співвласників компанії укласти вдаваний договір на відчуження належної йому частки корпоративних прав у розмірі 50% статутного капіталу. Вартість частки становила 500 тис. доларів США.

Для легалізації незаконно одержаного майна учасники групи створили ланцюг цивільно-правових відносин з переоформлення прав на підставних осіб.

Наразі трьом співвиконавцям злочину оголошено про завершено слідства та відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення.

У прокуратурі підкреслили, що загрози роботі системи публічних закупівель ProZorro нині немає.