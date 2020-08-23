Зеленський: "На місці Лукашенко я би провів нові вибори"

Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Euronews розповів, що би він зробив на місці Олександра Лукашенка для врегулювання кризи у Білорусі.

"Уявімо, що я впевнений в собі, я впевнений у виборі народу. Я - впевнена людина. Як можна всіх заспокоїти? Я б точно сказав: через місяць - нові вибори. Я йду. Їдіть, хто хоче. Міжнародні спостерігачі - я всіх би запросив, всіх. І сказав би народу Білорусі: будь ласка, вибирайте. І після такого результату, не було б запитань ні у кого. Я у цьому впевнений. Якщо би Олександр Григорович переміг, він би переміг. А якщо переміг би хтось інший, значить хтось інший. Але все було б спокійно, без крові, чесно і увійшло би в історію", - сказав Зеленський.

Повне інтерв’ю з українським президентом видання оприлюднить у вівторок у програмі "Глобальний діалог".

Нагадаємо, масові акції протесту охопили Білорусь після президентських виборів, результати яких, на думку демонстрантів, сфальсифіковано. Майже відразу почалися зіткнення з силовиками, під час яких за декілька днів було затримано щонайменше 7 тисяч осіб. Затримання супроводжувалися надмірним застосуванням сили, а затриманих катували в ізоляторах.

За даними ООН, під час акцій протесту четверо людей загинули. МВС Білорусі раніше повідомило про загибель трьох демонстрантів. Правозахисники заявляли про щонайменше п’ять жертв.

Лукашенко вважає фото постраждалих протестувальників "постановочними кадрами" і залякує білорусів "введенням військ НАТО".