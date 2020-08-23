У Києві попрощалися з Борисом Патоном
У Києві попрощалися з Борисом Патоном
У Києві сміттєвоз наїхав на матір із сином. Жінка загинула, дитина - в лікарні
У Києві сміттєвоз наїхав на матір із сином. Жінка загинула, дитина - в лікарні
У Києві підняли головний стяг країни - "Прапор Кличка"
У Києві підняли головний стяг країни - "Прапор Кличка"
В аналізах Навального виявили алкоголь та кофеїн
В аналізах Навального виявили алкоголь та кофеїн
Навального перевезли до Німеччини (оновлено)
Навального перевезли до Німеччини (оновлено)
ВООЗ оновила рекомендації щодо носіння масок дітьми
ВООЗ оновила рекомендації щодо носіння масок дітьми
"Шахтар" уперше за чотири сезони не зіграє з "Манчестером Сіті" на груповій стадії Ліги чемпіонів
"Шахтар" уперше за чотири сезони не зіграє з "Манчестером Сіті" на груповій стадії Ліги чемпіонів
Тихановська не планує висуватися на пост президента Білорусі
Тихановська не планує висуватися на пост президента Білорусі
Олена Зеленська дала поради, як перенести COVID-19
Олена Зеленська дала поради, як перенести COVID-19
ГоловнаПолітика

Зеленський: "На місці Лукашенко я би провів нові вибори"

Президент дав інтерв'ю виданню Euronews.

Зеленський: "На місці Лукашенко я би провів нові вибори"
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Euronews розповів, що би він зробив на місці Олександра Лукашенка для врегулювання кризи у Білорусі

"Уявімо, що я впевнений в собі, я впевнений у виборі народу. Я - впевнена людина. Як можна всіх заспокоїти? Я б точно сказав: через місяць - нові вибори. Я йду. Їдіть, хто хоче. Міжнародні спостерігачі - я всіх би запросив, всіх. І сказав би народу Білорусі: будь ласка, вибирайте. І після такого результату, не було б запитань ні у кого. Я у цьому впевнений. Якщо би Олександр Григорович переміг, він би переміг. А якщо переміг би хтось інший, значить хтось інший. Але все було б спокійно, без крові, чесно і увійшло би в історію", - сказав Зеленський.

Повне інтерв’ю з українським президентом видання оприлюднить у вівторок у програмі "Глобальний діалог".

Нагадаємо, масові акції протесту охопили Білорусь після президентських виборів, результати яких, на думку демонстрантів, сфальсифіковано. Майже відразу почалися зіткнення з силовиками, під час яких за декілька днів було затримано щонайменше 7 тисяч осіб. Затримання супроводжувалися надмірним застосуванням сили, а затриманих катували в ізоляторах.

За даними ООН, під час акцій протесту четверо людей загинули. МВС Білорусі раніше повідомило про загибель трьох демонстрантів. Правозахисники заявляли про щонайменше п’ять жертв.

Лукашенко вважає фото постраждалих протестувальників "постановочними кадрами" і залякує білорусів "введенням військ НАТО".

Раніше Лукашенко доручив попередити Зеленського та інших президентів Європи про відповідальність за "розпалювання заворушень", натякнувши, що Україна нібито причетна до "фінансування" протестів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також