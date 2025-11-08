Центренерго поскаржилося, що Росія вибила їхні ТЕС

8 листопада Росія завдала наймасованішого удару по ТЕС від початку війни.

У результаті ПАТ «Центренерго» заявило, що їхні станції повністю зупинилися.

«Небачена раніше кількість ракет та незліченна кількість дронів, які по кілька штук на хвилину цілили по тих самих ТЕС, які ми відновили після нищівної атаки 2024 року... Не минуло й місяця від попереднього удару і сьогодні вночі, одночасно, ворог гатив по всій нашій генераціі. Станції у вогні!.. Ми зупинилися… Нині - нуль генерації. Нуль! Ми втратили те, що відновлювали в цілодобовому режимі. Повністю!», - ідеться в заяві компанії.

Центренерго зазначило, що попри обстріли продовжать ремонтувати і відновлювати свої об’єкти і впроваджувати нову генерацію.