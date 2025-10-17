Після неї український президент планує поговорити з журналістами.

У Вашингтоні розпочалася зустріч президента США Дональда Трампа і українського президента Володимира Зеленського, повідомляє Суспільне. Вона проходитиме в форматі двостороннього обіду, закритого для преси.

В розкладі президента на сайті Білого дому запланованого спільного преспідходу після зустрічі немає, але журналісти мали декілька хвилин, аби поставити запитання до неї. Український президент планує пресконференцію о 22:00.

На зустрічі присутні не лише Трамп, а віцепрезидент Джей Ді Венс, міністр війни Піт Геґсет, держсекретар Марко Рубіо та інші високопосадовці. З української сторони – посол України в США Ольга Стефанішина, міністерка енергетики Світлана Гринчук, секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров, голова офісу президента Андрій Єрмак.

Про Tomahawk

Трамп підтвердив, що на перемовинах підніматимуть тему далекобійних ракет Tomahawk. Однак він сподівається, що війну вдасться закінчити і без цих ракет. Зеленський на це зазначив, що Україна має потужні далекобійні дрони, але не має Tomahawk. А США мають ці ракети, але не мають дронів. Тож країни можуть співпрацювати.

Трампа запитали, чи зацікавлені США в українських дронах, він сказав, що так.

Він також підтвердив, що обговорять можливість ударів по Росії.

"Томагавки – надзвичайна, дуже сильна зброя. Але дуже небезпечна", – сказав він, додавши, що такі ракети потрібні, щоб захищати самі США.

Він також не виключив, що ця зброя може призвести до ескалації.

"Якби ми не дали протитанкові ракети Джавелін... Вони б дісталися Києва дуже швидко", – згадав Трамп про своє рішення під час першої каденції.

Він додав, що щасливий, що дам українцям "Джавеліни".

Про зустріч з Путіним

"Гадаю, що в нас великий прогрес. Сьогодні будемо говорити про те, що вчора відбулося під час телефонної розмови з Путіним", – сказав Трамп на початку преспідходу.

Зеленський впевнений, що за допомогою американського лідера вдасться припинити війну. Але також він впевнений, що Путін миру не хоче.

"Нам потрібно сісти і поговорити. Зараз дуже складна ситуація, ми хочемо миру. Путін не хоче миру, тому ми будемо говорити, що нам потрібно, щоб зробити можливим стіл перемовин. Ми можемо говорити в будь-якому форматі, має значення лише мир", – сказав президент України.

Трамп додав, що Володимир Зеленський зможе бути на зв'язку під час переговорів із Путіним в Угорщині.

Трамп сказав, що Путін і Зеленський ненавидять один одного і мають погані відносини. Він вважає, що врегулювати війну на Близькому Сході було складніше, ніж між Україною і Росією. Трамп також вважає, що Путін хоче миру.

Водночас він згоден, що метою Путіна на зустрічі буде лише спроба виграти для нього час.

Про повернення дітей і тиск на Індію

На запитання про те, чи просив Трамп свою дружину Меланію допомогти в поверненні дітей до України, американський президент сказав, що це її ініціатива.

Також Трамп запевнив, що Індія більше не купуватиме російську нафту. Угорщині це зробити складніше, додав він.

Про двосторонні відносини

Американський лідер похвалив жакет президента Зеленського. Як відомо, в лютому українському президенту дорікали за неділовий стиль.

Володимир Зеленський охарактеризував нинішні відносини з Трампом позитивно.

Американський президент декілька разів повторив, що йому важливо зупинити смерті на війні.

"Українські люди чудові, і російські люди чудові. Буде великою честю завершити це (війну. – Ред.)", – сказав Трамп.

Після преспідходу почалася закрита зустріч.

Мета переговорів

Президент Володимир Зеленський, коментуючи прийдешню подорож, казав, що йому важливо обговорити деякі речі з Трампом особисто.

“Стосовно Patriot-ів, Tomahawk-ів – це дуже важливо. І деякої іншої зброї. Важливо деякі речі обговорити нам особисто, по телефону все не скажеш”, – прокоментував він.

За даними CNN, не очікується, що на цій зустрічі Трамп ухвалить рішення про надання Україні далекобійних ракет Tomahawk. Хоча два джерела журналістів зазначили, що не факт, що ситуація не зміниться, коли Трамп і Зеленський залишаться за закритими дверима.

Перед тим, як зустрітися з Трампом, Зеленський мав перемовини з представниками провідних збройних та енергетичних компаній Сполучених Штатів. І ще до візиту президента в США перебувала українська делегація, яка також проводила переговори з партнерами.

Зеленський до зустрічі з Трампом мав іще провести перемовини з представниками Конгресу, але її не відбулася через шатдаун.

Попередні зустрічі Володимира Зеленського із Дональдом Трампом

Нинішній візит Володимира Зеленського до Дональда Трампа є вже четвертим. Перший, здійснений в лютому, закінчився сваркою. Трамп і віцепрезидент Джей-Ді Венс звинуватили українського президента в небажанні до миру.

Після цього Зеленський і Трамп зустрічалися в Італії на прощанні з Папою Франциском. Вони говорили без свідків, і обидва охарактеризували розмову позитивно.

18 серпня президент України літав до США на зустріч з Трампом, і тоді лідер Сполучених Штатів уперше підтвердив готовність брати участь у гарантіях безпеки для України.

Наступного разу президенти провели переговори трохи більш як за місяць, 23 вересня. Зеленський перебував із візитом у Штатах з нагоди засідань Генасамблеї ООН. За результатами переговорів Трамп уперше заявив, що Україна здатна відвоювати всі свої землі – за підтримки Європи і за допомогою американської зброї, яку продають країнам НАТО для постачань Україні. До цього Трамп заявляв, що українцям, як і росіянам, доведеться йти на територіальні поступки.