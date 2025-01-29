Politico: в новому пакеті санкції ЄС не заборонятиме повністю імпорт зрідженого природного газу з Росії

За даними двох дипломатичних джерел Politico, у наступному пакеті санкції проти росіян Євросоюзповністю не заборонятиме закупівлю російського зрідженого природного газу. За даним цих анонімних дипломатів, Єврокомісія представить свій 16-ий пакет санкцій країнам-членам блоку вже нині.

Проєкт не передбачає загальної заборони на імпорт зрідженого природного газу. Натомість пропонуватимуть припинити ввезення ЗПГ до терміналів ЄС, не пов'язаних з газовою системою блоку, а таке обмеження не матиме жодного впливу на більшість імпорту.

Відсутність заборони на закупівлю російського ЗПГ розчарувала деяких членів блоку, рішуче налаштованих обмежити фінансування російської воєнної машини. Минулого місяця десять країн, зокрема Польща і Фінляндія, закликали Єврокомісію "заборонити імпорт російського газу та ЗПГ якомога швидше".

"Шкода. Певною мірою ми розчаровані", – прокоментував литовський міністр енергетики Жигімантас Вайчюнас.

За даними журналістів, санкції передбачатимуть штрафи проти старих російських нафтових танкерів з тіньового флоту. Однак будуть і нові судна.

Троє дипломатів підтвердили, що новий санаційний пакет обмежить закупівлю алюмінію в Росії. ЄС купує у росіян близько 6 % від загальної кількості імпорту алюмінію. Також співрозмовники підтвердили план заборонити постачати росіянам обладнання для відеоігор, як Xbox, оскільки росіяни використовують його для управління дронами у війні.