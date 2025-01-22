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WSJ: Хегсет регулярно втрачав свідомість через зловживання алкоголем

Потенційний міністр оборони заперечує звинувачення, назвавши їх частиною «наклепницької кампанії».

WSJ: Хегсет регулярно втрачав свідомість через зловживання алкоголем
Піт Хегсет
Фото: EPA/UPG

Згідно з інформацією, яка була передана конгресменам США, кандидат на посаду міністра оборони Піт Хегсет регулярно зловживав алкоголем настільки, що втрачав свідомість на сімейних заходах, а одного разу його довелося витягувати зі стриптиз-клубу, коли він був у формі. 

Про це повідомляє The Wall Street Journal. 

Інформацію про зловживання надала колишня невістка Гегсета, Даніель Хегсет, давши свідчення під присягою у відповідь на запит сенатора Джека Ріда, головного демократа в комітеті Сенату з питань збройних сил. 

Вона, зокрема, стверджує, що особисто спостерігала, як Хегсет зловживав алкоголем упродовж багатьох років. Зокрема, вона засвідчила, що на Різдво 2008 чи 2009 року він випив так багато, що його вирвало і він втратив свідомість, ще один інцидент із втратою свідомості через сп'яніння стався у туалеті бару в Міннеаполісі приблизно в 2013 році. 

Колишня невістка Хегсета також засвідчила, що колишня дружина Хегсета, Саманта, розповіла їй, що вона ховалася від від нього в шафі, оскільки боялася за свою безпеку. 

Нові звинувачення з'явилися через день після того, як Комітет з питань збройних сил проголосував 14 проти 13 за висунення Хегсета на посаду керівника Міністерства оборони США. Очікується, що Сенат проголосує за його затвердження пізніше цього тижня. 

Минулого тижня на слуханнях у комітеті Сенату Хегсет заявив про «наклепницьку кампанію», яка не має стосунку до роботи з управління армією США і додав, що утримається б від вживання алкоголю, якщо очолить Пентагон.

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