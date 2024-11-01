Останній Гелловін Байденіву Білому домі: президент кусав дітей, а перша леді вдяглася пандою

Подружжя роздавало цукерки та книжки на честь 40-річчя викладацької діяльності Джилл.

У Білому домі відбулася остання Гелловінська вечірка за каденції Джо Байдена. Президент США вирішив не змінювати звичний діловий образ, натомість його дружина Джилл вдягла повнорозмірний костюм панди.

Як пише Daily Mail, на святкування запросили місцевих вашингтонських школярів, дітей військових, а також членів родин співробітників адміністрації. На вечірці помітили доньку речниці Білого дому Карін Жан-П'єр, дітей державного секретаря Ентоні Блінкена та інших посадовців.

Невдоволення деяких політичних коментаторів викликала поведінка глави держави, який кілька разів жартівливо "кусав" дітей, вдягнених у костюми курчат, індичок чи морозива.

Від президента малеча отримувала цукерки, натомість перша леді роздавала книжки. Захід приурочили не лише до Дня всіх святих, але й 40-річчя педагогічної діяльності Джилл Байден.