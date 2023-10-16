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Не на часі: Зеленському відмовили у візиті до Ізраїлю

Президент України хотів відвідати Ізраїль на знак солідарності.

Не на часі: Зеленському відмовили у візиті до Ізраїлю
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський попросив згоду на офіційний візит до Ізраїлю на знак солідарності в зв’язку із нападом ХАМАС. Однак йому відмовили, пояснюючи це тим, що візит "не на часі".

Про це пише The Times of Israel з посиланням на івритомовні ЗМІ.

Зазначається, що після нападу ХАМАС 7 жовтня Зеленський підтримав Ізраїль, заявивши, що країна має беззаперечне право захищатися від атак палестинських терористів.

"Терор – це завжди злочин, не лише проти однієї країни чи конкретних жертв, а проти людства в цілому", – сказав він.

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Ізраїль неодноразово висловлював підтримку Україні після вторгнення російських військ в Україну в лютому минулого року, але не пропонував військову допомогу, що викликало дипломатичну напруженість між Києвом і Єрусалимом.

Ізраїль не наважувався протистояти Москві, яка має велику військову присутність у Сирії.

Раніше ізраїльські ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що Володимир Зеленський хоче відвідати Ізраїль на знак солідарності на тлі бойових дій у Газі. Офіс президента України надіслав офіційний запит до офісу прем’єр-міністра Ізраїлю Нетаньягу з проханням узгодити візит.

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