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Венеція хоче запровадити щоденну плату для туристів

Нововведення протестують наступного року під час пікових періодів.

Венеція хоче запровадити щоденну плату для туристів
Фото: EPA/UPG

Італійське місто Венеція планує запровадити щоденну плату для гостей міста у розмірі 5 євро, аби контролювати туризм. Про це пише BBC.

Туристам старшим за 14 років доведеться сплатити збір та забронювати вхід до міста заздалегідь.

Член міської ради з туризму Симона Вентуріні каже, що нововведення тестуватимуть у періоди пікової туристичної активності наступного року.

“Венеція є одним з найбільш відвідуваних європейських міст, яке найбільше страждає від надлишку туризму”, − зазначила вона. 

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Влада хоче спонукати туристів обирати непікові дні. Після проведення тестування суму збору можуть переглянути.

Надмірний туризм широко визнаний нагальною проблемою Венеції. За даними італійського національного статистичного інституту, площа міста становить лише 7,6 квадратних, але у 2019 році воно прийняло майже 13 мільйонів туристів.  Очікується, що найближчими роками кількість відвідувачів перевищить допандемічний рівень.

Нагадаємо, Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) заявило, що Венецію потрібно додати до списку об'єктів всесвітньої спадщини, які перебувають під загрозою. Культовому італійському місту загрожує “незворотна” шкода від надмірного туризму, надмірної забудови та підвищення рівня моря через зміну клімату.

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