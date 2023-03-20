Ордер на арешт Путіна виданий довічно - прокурор МКС

Міжнародний ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та дитячого омбудсмена Марії Львової-Бєлової виданий довічно.
Про це заявив прокурор МКС Карім Хан, передає BBC Radio 4.
"Прокурор МКС Карім Хан заявив, що Володимиру Путіну і уповноваженій у справах дітей Марії Львовій-Бєловій загрожує ордер на арешт до кінця їхнього життя", - йдеться у дописі.
"There's a strengthening of international instruments to ensure there's no safe haven"— BBC Radio 4 Today (@BBCr4today) March 20, 2023
ICC Prosecutor Karim Khan says Vladimir Putin & Maria Lvova-Belova, Russian children's commissioner, will face arrest warrants for the rest of their liveshttps://t.co/R38BJecLcP | #R4Today
"Люди, де б вони не були, мають розуміти, що є закон і що з владою приходить відповідальність. Для воєнних злочинів немає терміну давності", – сказав Хан.
Він також зазначив, що ордер може бути відкликаний лише в тому випадку, якщо Путін постане перед судом і судді закриють справу.
Нагадаємо, 17 березня відділення попереднього провадження Міжнародного кримінального суду видало ордери на арешт Путіна та Львової-Бєлової. Їх обвинувачують у незаконній депортації дітей та незаконному переміщенні їх із окупованих територій України на територію РФ.