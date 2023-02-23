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У Білгородській області Росії розбився штурмовик Су-25

Літак упав на сарай із сіном, після чого сталася пожежа.

У Білгородській області Росії розбився штурмовик Су-25
Су-25 (ілюстративне фото)
Фото: DW

У Валуйському міському окрузі Білгородської області Росії розбився літак міністерства оборони.

Про це повідомив губернатор регіону В’ячеслав Гладков, якого цитують росЗМІ.

"Зараз на місці працюють слідча група та співробітники МНС. Причина того, що сталося, з'ясовується. Ситуація під контролем", - повідомив Гладков.

За повідомленнями ЗМІ, розбився літак Су-25.

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Baza пише, що штурмовик впав на сарай із сіном, після чого сталася пожежа. Повідомляється також, що пілот літака вижив.

У Міноборони РФ поки що інцидент не коментували.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні 299 літаків.

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