До медиків звернулися мешканки Херсону, постраждалі під час російських обстрілів (оновлено)

По медичну допомогу звернулися мешканки Херсону, які постраждали від російських обстрілів.
Про це повідомили у Херсонській МВА.
До медиків звернулась 67-річна херсонка, яка отримала поранення вчора внаслідок ворожого обстрілу Корабельного району міста.
У жінки діагностували контузію, мінно-вибухову та закриту черепно-мозкова травми.
У момент удару росіян потерпіла була в будинку.
Також медична допомога також знадобилась 44-річній херсонці, в квартиру якої влучив ворожий снаряд 13 березня близько 22:00.
Жінка отримала контузію, мінно-вибухову травму, гостру реакцію на стрес.
- Вночі російські війська знову атакували місто Херсон. Внаслідок артобстрілу сталася пожежа у п’ятиповерховому житловому будинку. Вранці ворог завдав повторного ураду. Через влучання російського дрона загорівся мікроавтобус, травмовано цивільного.