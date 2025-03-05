Головне за середу, 4 березня: ракетний удар по Кривому рогу, 96 боєзіткнень

Бойові дії на Донеччині, 96 бойових зіткнень, ворожі обстріли, припинення обміну розвідданими між Києвом та США. Яким запам’ятається 1106-й день повномасштабної війни.

Наслідки російського удару по Кривому Рогу 5 березня 2025 року

Увечері 5 березня російська армія завдала ракетного удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області.

Унаслідок удару росіян сталася пожежа, пошкоджена цивільна інфраструктура.

“Ймовірно, під завалами можуть бути люди. Інформацію щодо наслідків уточнюємо”, - повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"На жаль, у Кривому Розі є загиблий. Це 53-річний чоловік. Постраждалих троє. Всі ушпиталені. Двоє – "важкі". Одна жінка в стані середньої тяжкості", - написав згодом Лисак.

У ДСНС повідомили, що російська ракета влучила в п'ятиповерховий готель, спричинивши пожежу. Зруйновано сходову клітину, під завалами можуть бути люди. Рятувальники працюють на місці, врятовано 14 людей.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 на фронті відбулося 96 бойових зіткнень.

Найгарячішою на цей час є ситуація на Курському та Торецькому напрямках.

Від початку доби ворог 16 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Покровському напрямку в районах Єлизаветівки, Променя, Піщаного, Котлиного, Богданівки, Котлярівки та Андріївки.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 5 березня – в новині.

Під час вечірнього звернення президент Володимир Зеленський анонсував підготовку зустрічі сторін України та США. Також упродовж дня глава держави провів низку важливих переговорів із західними партнерами.

"Багато міжнародної роботи сьогодні – я говорив із премʼєр-міністрами Нідерландів, Португалії та Словенії, також говорив з канцлером Німеччини. Дякую за підтримку. Ми готуємося до саміту ЄС, який відбудеться вже завтра в Брюсселі. Всі бачать, наскільки швидко розвиваються дипломатичні події", наголошує президент.

Докладніше – в новині.

США припинили обмін деякими розвідувальними даними з Києвом, що може серйозно перешкодити здатності українських військових атакувати російські сили, повідомляє Financial Times із посиланням на джерела. Цю інформацію підтвердив директор ЦРУ Джон Реткліфф. Також дані про припинення надання розвідувальних даних від США редакції LB підтвердили українські високопоставлені джерела.

Sky News пише, що йдеться про розвідувальні дані, необхідні для ударів по території Росії. Джерело назвало цей крок "вибірковим".

Розвіддані все ще передаватимуть зі США до України, але лише ті, які стосуються окупованих українських територій.

Радник Білого дому з національної безпеки Майк Волц заявив, що президент США Дональд Трамп розгляне можливість відновлення допомоги Україні, якщо будуть організовані мирні переговори та вжиті “заходи зміцнення довіри”, пише Reuters.

У понеділок Трамп припинив військову допомогу Україні, що стало його останнім кроком, спрямованим на зміну політики США та прийняття більш примирливої позиції щодо Росії. У вівторок ввечері Трамп заявив, що отримав листа від президента України Володимира Зеленського, в якому висловлюється готовність сісти за стіл переговорів.

Волц каже, що лист був «хорошим, позитивним першим кроком». За його словами, офіційні особи обговорюють дату, місце та групу переговорів щодо припинення війни.

Докладніше – в новині.

Кабінет міністрів врегулював питання перетину кордону військовозобов’язаними митцями та працівниками медіа під час воєнного стану.

4 березня уряд ухвалив постанову "Про внесення змін до Правил перетинання державного кордону громадянами України".

"Проєкт постанови розроблений та внесений на розгляд МКСК для створення правових підстав для тимчасового виїзду за межі України чоловіків призовного віку, які провадять професійну діяльність у сфері культури, кінематографії, стратегічних комунікацій, медіа та інформаційній сфері", - йдеться в повідомленні.

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