У Києві уламки ворожих ракет упали в 3 районах, пошкоджено дах багатоповерхівки і авто

Сьогодні вранці, близько 08:30, ворог завдав ракетного удару по Києву. Попередньо, російські війська застосували аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" з носіїв МіГ-31К. В столиці працювало ППО.

Про це повідомили у КМВА. За попередніми даними, усі повітряні цілі були успішно знищені.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що уламки ворожих ракет упали в кількох районах міста. За інформацією станом на 09:00 в місті без постраждалих. У Солом'янському районі зафіксована пожежа, ймовірно, внаслідок падіння уламків.

За даними КМВА, в Солом’янському районі уламки пошкодили покрівлю багатоповерхового житлового будинку, один з уламків впав на територію школи, решта – переважно на відкритий території. Попередньо – без постраждалих.

В Голосіївському районі уламок пошкодив дах автомобіля, інші впали на відкритій території. Теж попередньо без постраждалих.

У Шевченківському районі – падіння уламків на відкритій території. Станом на зараз – без постраждалих.

Задіяні усі оперативні служби. Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються.

Вранці понеділка російська армія атакувала Україну балістичними ракетами. "Кинджали" летіли на Старокостянтинів, також був запуск швидкісної цілі на Київ.