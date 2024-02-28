Всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Пошкоджені адмінбудівлі та будинки.

Вночі 28 лютого окупанти чотирма балістичними ракетами ударили по Покровську, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. На щастя, постраждалих немає. Зруйновані та пошкоджені адміністративні будівлі, заклади освіти, багатоквартирні та приватні будинки.

Для ліквідації наслідків обстрілу працюють всі відповідні служби – ДСНС, правоохоронці, комунальники. Місцева влада наразі проводить обстеження пошкоджених об’єктів. Людям, чиє житло зазнало пошкоджень, буде надана необхідна допомога.

Також Вадим Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 28 лютого.

Покровський район. В Очеретинській громаді зруйновано 2 будинки у Желанному і 1 у Новоселівці Першій. В Мар'їнській громаді обстріляні Красногорівка і Костянтинівка. У Курахівській громаді 1 людина загинула і 5 поранено у Гірнику, пошкоджено будинок у Курахівці, сільгосппідприємство в Острівському; обстріляна промзона Курахового. Покровськ зазнав ракетного удару — пошкоджено 3 адмінбудівлі і 15 будинків.

Краматорський район. В Іллінівській громаді пошкоджено 13 об'єктів у Клебан-Бику. Обстріляні околиці Лиманської та Костянтинівської громад.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 10 приватних будинків. У Щербинівці Торецької громади пошкоджено інфраструктурний об'єкт. У Серебрянці Сіверської громади пошкоджено будинок.

Всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 6603 особи, у тому числі 452 дитини.

Цієї ночі російська армія атакувала Україну ракетами з С300 та ударними безпілотниками типу Shahed. ППО вночі збила всі запущені Росією "шахеди".