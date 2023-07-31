У Міноборони показали, як виглядають нові тактичні кросівки
У Міноборони показали, як виглядають нові тактичні кросівки
Гуменюк про удар по Чонгарському мосту: "Робота проведена філігранно і точно"
Гуменюк про удар по Чонгарському мосту: "Робота проведена філігранно і точно"
«Язичник у рясі»: кілька штрихів до портрета митрополита Павла Лебедя
«Язичник у рясі»: кілька штрихів до портрета митрополита Павла Лебедя
Нації на війні. Американський досвід і українська реальність
Нації на війні. Американський досвід і українська реальність
Чи буде країна новою без довіри?
Чи буде країна новою без довіри?
ЗСУ підтвердили успішний удар по Чонгарському мосту
ЗСУ підтвердили успішний удар по Чонгарському мосту
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
У Києві водій навмисно заблокував дорогу “швидкій”, яка перевозила дворічну дитину у критичному стані
У Києві водій навмисно заблокував дорогу “швидкій”, яка перевозила дворічну дитину у критичному стані
Роман Ващук: ”Найкраща стратегія відновлення – stop doing stupid shit”
Роман Ващук: ”Найкраща стратегія відновлення – stop doing stupid shit”
ГоловнаСуспільствоВійна

Російська влада не може захистити населення від війни, − міноборони Великої Британії

Кремль приділяє першочергову увагу внесенню поправок до законодавства, які дозволяють швидко призивати до армії більше чоловіків.

Російська влада не може захистити населення від війни, − міноборони Великої Британії

Російська влада приділяє першочергову увагу внесенню поправок до законодавства, які дозволяють швидко призивати до армії більше чоловіків, наголосили у Міністерстві оборони Великої Британії.

У середині липня 2023 року Держдума збільшила максимальний вік призову на військову службу з 27 до 30 років, зберігши нижню межу на рівні 18 років.

Хоча призовники нині не дислокуються в Україні, збільшення їхньої кількості звільняє професійних та мобілізованих солдатів від інших обов’язків у Росії.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

24 липня 2023 року президент Путін підписав закон, згідно з яким віковий ценз для призовників у резерв поступово підвищуватиметься: тепер старші офіцери можуть бути мобілізовані до 70 років. Резервісти склали “часткову мобілізацію” осені 2022 року і могли б забезпечити швидше збільшення кількості солдатів, готових воювати в Україні.

“Збільшення шансів бути мобілізованим на війну, атаки безпілотників на Москву, винятковий рівень внутрішніх репресій та нещодавній заколот «Вагнера» разом демонструють нездатність російської держави захистити населення від війни”, − зазначили у розвідці.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies