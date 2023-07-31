Російська влада не може захистити населення від війни, − міноборони Великої Британії

Російська влада приділяє першочергову увагу внесенню поправок до законодавства, які дозволяють швидко призивати до армії більше чоловіків, наголосили у Міністерстві оборони Великої Британії.
У середині липня 2023 року Держдума збільшила максимальний вік призову на військову службу з 27 до 30 років, зберігши нижню межу на рівні 18 років.
Хоча призовники нині не дислокуються в Україні, збільшення їхньої кількості звільняє професійних та мобілізованих солдатів від інших обов’язків у Росії.
24 липня 2023 року президент Путін підписав закон, згідно з яким віковий ценз для призовників у резерв поступово підвищуватиметься: тепер старші офіцери можуть бути мобілізовані до 70 років. Резервісти склали “часткову мобілізацію” осені 2022 року і могли б забезпечити швидше збільшення кількості солдатів, готових воювати в Україні.
“Збільшення шансів бути мобілізованим на війну, атаки безпілотників на Москву, винятковий рівень внутрішніх репресій та нещодавній заколот «Вагнера» разом демонструють нездатність російської держави захистити населення від війни”, − зазначили у розвідці.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 31 July 2023.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 31, 2023
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