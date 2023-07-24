Москва заявила про "атаку дронів". Є пошкодження на проспекті біля міністерства оборони (оновлено)
Москва заявила про "атаку дронів". Є пошкодження на проспекті біля міністерства оборони (оновлено)
В Одесі чоловік зірвав державний прапор з будівлі та кинув на землю
В Одесі чоловік зірвав державний прапор з будівлі та кинув на землю
У справах про зрадників з СБУ Кулініча і Наумова є "нестикування", – BBC
У справах про зрадників з СБУ Кулініча і Наумова є "нестикування", – BBC
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Сплата штрафів за порушення ПДР під час оренди авто
Сплата штрафів за порушення ПДР під час оренди авто
“Оппенгеймер”: чисте мистецтво атомного вибуху
“Оппенгеймер”: чисте мистецтво атомного вибуху
У Києві затримали колишнього одеського воєнкома Борисова
У Києві затримали колишнього одеського воєнкома Борисова
Нардепу Пономарьову оголосили підозру в державній зраді
Нардепу Пономарьову оголосили підозру в державній зраді
Ворог знову вдарив ракетами по Одесі: є влучання по портовій інфраструктурі і храму, загинула людина (оновлено)
Ворог знову вдарив ракетами по Одесі: є влучання по портовій інфраструктурі і храму, загинула людина (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія повинна щодня втрачати – це справедливо, - Зеленський

Українські сили оборони й безпеки, уся наша держава працює єдиною командою заради оборони.

Росія повинна щодня втрачати – це справедливо, - Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Сьогодні відбулось засідання Ставки. На ній були доповіді Головкома, командувачів основних напрямків, керівника ГУР. 

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“На всіх напрямках перше завдання – це максимальне знищення окупантів, їхньої техніки, запасів, складів, штабів. Росія повинна щодня втрачати – це справедливо. І я дякую всім нашим воїнам, які це забезпечують: усім нашим солдатам, матросам, старшинам, сержантам, офіцерам і генералам. Дуже важливо, що наші сили оборони й безпеки, уся наша держава працює єдиною командою заради оборони”, - наголосив президент.

Він додав, що на Ставці розібрали й усі питання щодо захисту від російського ракетного та дронового терору. 

Підписуйтесь на наш Google News

“Провів і кілька політичних нарад, зокрема щодо Євросоюзу, нашої інтеграції. Цьогоріч ми маємо вийти на початок переговорів щодо членства. Україна до цього повністю готова – ми виконуємо те, що необхідно з нашого боку. І робимо все можливе, щоб і готовність Євросоюзу була також повною”, - запевнив Володимир Зеленський.

Голова держави також провів велику нараду з урядовцями та міжнародниками щодо експорту української аграрної продукції через територію європейських країн. 

“Є дуже важлива домовленість із Єврокомісією щодо 15 вересня – це крайня дата існування обмежень нашого зернового експорту, і ми віримо, що європейська сторона виконає зобов’язання щодо цієї дати, коли тимчасові обмеження припинять діяти. Абсолютно неприпустиме і відверто не європейське будь-яке продовження обмежень. Європа має інституційну спроможність діяти раціональніше, ніж закривати той чи інший кордон для того чи іншого товару. Ми дуже активно працюємо з усіма, щоб знайти таке рішення, яке відповідатиме духу нашої Європи”, - підкреслив президент.

Раніше президент Володимир Зеленський анонсував цього тижня багато різних подій, які “обовʼязково посилять український захист”.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies