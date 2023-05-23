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​В уряді Польщі підтвердили початок навчань українських пілотів на літаках F-16

Офіційна інформація з цього приводу буде пізніше.

​В уряді Польщі підтвердили початок навчань українських пілотів на літаках F-16
Фото: defense.gov

Пілоти Збройних сил України розпочали навчання на винищувачах F-16 у Польщі.

Цю інформацію підтвердило Укрінформу джерело в польському уряді.

“Так, це правда”, – повідомив високопосадовець, відповідаючи на запитання, чи підтверджують у Польщі слова високого представника ЄС Жозепа Борреля про початок тренування українських пілотів на F-16 у кількох країнах, зокрема Польщі.

За словами джерела, офіційна інформація з цього приводу буде пізніше. Високопосадовець в уряді Польщі наголосив, що Варшава намагається активно допомагати Києву на всіх можливих напрямках, наприклад, також тренуючи українських танкістів на Leopard 2.

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Нагадаємо, високий представник ЄС Жозеп Боррель перед початком Ради міністрів ЄС із закордонних справ заявив, що Україна невдовзі отримає винищувачі F-16. Він додав, що тренування українських пілотів на бойових літаках вже почалося.

США та інші країни-члени “Великої сімки” погодилися відправити в Україну винищувачі F-16.

Президент США Джо Байден 19 травня заявив лідерам G7, що Сполучені Штати підтримають зусилля щодо навчання українських пілотів на сучасних літаках, серед яких – винищувачі F-16. Крім того, протягом останніх тижнів адміністрація Байдена сигналізувала європейським союзникам, що Сполучені Штати дозволять їм експортувати винищувачі F-16 в Україну.

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