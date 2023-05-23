​В уряді Польщі підтвердили початок навчань українських пілотів на літаках F-16

Офіційна інформація з цього приводу буде пізніше.

Пілоти Збройних сил України розпочали навчання на винищувачах F-16 у Польщі.

Цю інформацію підтвердило Укрінформу джерело в польському уряді.

“Так, це правда”, – повідомив високопосадовець, відповідаючи на запитання, чи підтверджують у Польщі слова високого представника ЄС Жозепа Борреля про початок тренування українських пілотів на F-16 у кількох країнах, зокрема Польщі.

За словами джерела, офіційна інформація з цього приводу буде пізніше. Високопосадовець в уряді Польщі наголосив, що Варшава намагається активно допомагати Києву на всіх можливих напрямках, наприклад, також тренуючи українських танкістів на Leopard 2.

Нагадаємо, високий представник ЄС Жозеп Боррель перед початком Ради міністрів ЄС із закордонних справ заявив, що Україна невдовзі отримає винищувачі F-16. Він додав, що тренування українських пілотів на бойових літаках вже почалося.

США та інші країни-члени “Великої сімки” погодилися відправити в Україну винищувачі F-16.

Президент США Джо Байден 19 травня заявив лідерам G7, що Сполучені Штати підтримають зусилля щодо навчання українських пілотів на сучасних літаках, серед яких – винищувачі F-16. Крім того, протягом останніх тижнів адміністрація Байдена сигналізувала європейським союзникам, що Сполучені Штати дозволять їм експортувати винищувачі F-16 в Україну.