Із села Кізомис на Харківщині евакуювали всіх дітей

Із села Кізомис Херсонської області, яке перебуває під постійними російськими обстрілами, евакуювали всі родини з дітьми.

Про це повідомляє у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Спільними зусиллями Херсонської ОВА, поліцейських та волонтерів БФ "Добра справа" доставили в безпечне місце останні дві родини з дітьми. Багато батьків довелось вмовляти не наражати своїх дітей на небезпеку та не залишатися на лінію вогню", – ідеться у повідомленні.

Прокудін зазначив, що росіяни накривають Кізомис щільним вогнем щоденно. Сьогодні знову постраждали житлові будинки, однак дітей встигли вивезти.

"Родини отримали безкоштовне тимчасове житло та харчування і знаходяться в безпеці", – наголосив голова ОВА.

Нагадаємо, Херсонська ОВА спільно з поліцейськими та волонтерами організували безкоштовну евакуацію з Кізомиса. Станом на 27 квітня у селі залишалося 13 дітей.

25 квітня російська авіація скинула на Кізомис дві бомби, повністю зруйнувавши церкву.