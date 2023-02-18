На Луганщині окупанти встановили потужну систему РЕБ, яка не дає працювати дронам

Російські окупанти встановили на Луганщині потужу систему радіоелектронної боротьби, яка обмежує роботу дронів.

Про е в етері телемарафону повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гадай.

За його словами, зросла кількість ворожих обстрілів.

"Збільшилася кількість обстрілів наших позицій, вони дуже потужну встановили РЕБку, і вона достатньо непогано працює, глушить всі сигнали і можливість роботи з квадрокоптерами", - сказав Гайдай.

Також загарбники кинули на область новомобілізованих.

"Ми бачимо нові підрозділи з так званої часткової мобілізації, які закінчили двомісячну підготовку в різних частинах Росії та Білорусі. Їх дуже багато привезли на територію Луганської області. І саме вони йдуть в наступ. Періодично декого беруть в полон", - додав керівник ОВА.

Він зауважив, що нині кількість "вагнерівців", яку в області спостерігали декілька місяців тому, "суттєво зменшилася". "Скоріш за все, вони, як то кажуть, "могілізувались" у районі Бахмута і Соледара", - додав Гайдай.

Він зазначив, що на Кремінському напрямку складно, але суттєвого просування у ворога немає.

Нагадаємо, днями у Луганській області в напрямку Білогорівки і на Кремінському спостеріли загострення. Окупаційні війська вели атаки хвилями за підтримки авіації.

Тим часом, як повідомляв Білий дім, на війні в Україні загинуло понад 30 тисяч солдатів ПВК "Вагнер".