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На Київщині повідомлено про підозру чоловіку, який намагався вкрасти графіті Бенксі

Він планував продати графіті, а отриманими коштами розпорядитися на власний розсуд.

На Київщині повідомлено про підозру чоловіку, який намагався вкрасти графіті Бенксі

На Київщині повідомлено про підозру за фактом закінченого замаху на таємне викрадення чужого майна в особливо великому розмірі в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу) громадянину, який намагався вкрасти графіті Бенксі.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, мешканець столиці вирішив демонтувати зі стіни напівзруйнованого окупантами будинку у Гостомелі графіті "Жінка в протигазі" всесвітньо відомого вуличного художника Бенксі.

Усвідомлюючи цінність роботи, він планував продати графіті, а отриманими коштами розпорядитися на власний розсуд.

Для цього він залучив необізнаних у його намірах чоловіків, яких запевнив в тому, що має всі відповідні дозволи на проведення демонтажу мурала.

Після того, як частина стіни була зрізана разом із зображенням, підозрюваний обмотав її стрейч-плівкою з метою захисту від пошкоджень. Проте він не встиг завантажити викрадене в автомобіль, оскільки був викритий співробітниками військової адміністрації.

Фото: Нацполіція

Нагадаємо, британський художник Бенксі підтвердив своє авторство на сім муралів у різних місцях України, включаючи постраждалі від російської окупації Бородянку та Ірпінь.

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