На Київщині повідомлено про підозру чоловіку, який намагався вкрасти графіті Бенксі

На Київщині повідомлено про підозру за фактом закінченого замаху на таємне викрадення чужого майна в особливо великому розмірі в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу) громадянину, який намагався вкрасти графіті Бенксі.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, мешканець столиці вирішив демонтувати зі стіни напівзруйнованого окупантами будинку у Гостомелі графіті "Жінка в протигазі" всесвітньо відомого вуличного художника Бенксі.

Усвідомлюючи цінність роботи, він планував продати графіті, а отриманими коштами розпорядитися на власний розсуд.

Для цього він залучив необізнаних у його намірах чоловіків, яких запевнив в тому, що має всі відповідні дозволи на проведення демонтажу мурала.

Після того, як частина стіни була зрізана разом із зображенням, підозрюваний обмотав її стрейч-плівкою з метою захисту від пошкоджень. Проте він не встиг завантажити викрадене в автомобіль, оскільки був викритий співробітниками військової адміністрації.

Фото: Нацполіція

Нагадаємо, британський художник Бенксі підтвердив своє авторство на сім муралів у різних місцях України, включаючи постраждалі від російської окупації Бородянку та Ірпінь.