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Втрати лікарень Харківщини під час окупації в технічному плані сягають 95%, - Максим Хаустов

Росіяни частину обладнання розбили, а частину вкрали.

Втрати лікарень Харківщини під час окупації в технічному плані сягають 95%, - Максим Хаустов
Фото: Максим Хаустов

Під час окупації російські військові пошкодили та вивезли багато медичного обладнання з лікарень Харківської області

Про це повідомляє “Суспільне” з посиланням на директора Департаменту охорони здоров'я Харківської області Максима Хаустова. 

"Намагаємось вікна ставити, де можливо, там, де нема руйнації. Багато закладів зруйновано, розглядаємо інші будівлі, поліклінічні відділення, більш-менш їх обставити обладнанням. На жаль, російські війська дуже багато розбили обладнання і вивезли його. Втрати в технічному плані фактично на 95%", - розповів Максим Хаустов. 

Він зазначив, що наразі найбільше медичної та психологічної допомоги потребують жителі звільнених Куп’янська, Стрілечої, Великого Бурлука та Вовчанська. 

Зокрема, гостро стоїть проблема хворих на цукровий діабет, також багатьом треба просто психологічна допомога. 

Нагадаємо, у прикордонному селі Стрілече Харківського району медики під обстрілами намагалися евакуювати пацієнтів психіатричної лікарні, четверо працівників загинули.

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