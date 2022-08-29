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У Миколаєві лунають потужні вибухи, є загиблі (оновлено)

Інформація уточнюється. 

У Миколаєві лунають потужні вибухи, є загиблі (оновлено)
Ілюстративне фото
Фото: Скрін з відео

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про те, що у місті чути сильні вибухи.

Про це міський голова написав у Telegram.

“У місті лунають потужні вибухи! Усі негайно в укриття!”, – йдеться в повідомленні.

Оновлення 15:43. Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім додав, що центр Миколаєва перебуває під постійними обстрілами. 

"Щільно обстрілюють центр міста. Є ще виходи ракет. Не виходимо зі сховища. Але все одно на душі радісно. Віримо у ЗСУ!", – написав Кім

Оновлення 16:00. Віталій Кім повідомив про загиблих внаслідок ворожого обстрілу Миколаєва.

“Тварюки окупанти обстрілюють житлові будинки. Є загиблий перехожий та цивільні в будинках. Залишайтеся в укриттях... Усі служби працюють”, – йдеться в повідомленні.

Оновлення 16:25. Віталій Кім повідомив про те, що ворог надалі буде наносити удари.

“Противник готується нанести ще удар. Прошу всіх надалі залишатися в укриттях. Не переміщайтеся на автомобілях”, – застеріг голова ОДА.

Нагадаємо, російська армія повторно обстріляла будівлю Чорноморського національного університету імені Петра Могили в Миколаєві.

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