Мешканців просять не викладати фото та відео з місць, де трапилися вибухи.

Міський голова Полтави повідомляє про вибухи у місті. Про це Олександр Мамай написав у своєму телеграм-каналі.

"Щойно ви чули вибухи. Уточнюємо всю інформацію. Велике прохання не публікувати фото та відео матеріали", - написав Олександр Мамай.

Нагадаємо, що на початку квітня російські війська обстріляли Полтаву та Кременчук. Під обстрілом опинились житлові будинки та інфраструктурні об'єкти.

Також унаслідок ракетного обстрілу Кременчука в неділю, 24 квітня, загинула одна людина, семеро постраждали.