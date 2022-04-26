Мешканців просять не викладати фото та відео з місць, де трапилися вибухи.
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Міський голова Полтави повідомляє про вибухи у місті
Олександр Мамай підчас заяви для ЗМІ
Міський голова Полтави повідомляє про вибухи у місті. Про це Олександр Мамай написав у своєму телеграм-каналі.
"Щойно ви чули вибухи. Уточнюємо всю інформацію. Велике прохання не публікувати фото та відео матеріали", - написав Олександр Мамай.
Нагадаємо, що на початку квітня російські війська обстріляли Полтаву та Кременчук. Під обстрілом опинились житлові будинки та інфраструктурні об'єкти.
Також унаслідок ракетного обстрілу Кременчука в неділю, 24 квітня, загинула одна людина, семеро постраждали.
Темы: Полтава, війна з Росією