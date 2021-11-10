ВАКС заочно заарештував одеського бізнесмена Галантерника

Вищий антикорупційних суд заочно заарештував одеського бізнесмена Володимира Галантерника, якого в ЗМІ називають "тіньовим господарем Одеси".

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Слідство вважає Галантерника організатором злочинної схеми для незаконного заволодіння землею територіальної громади Одеси, яка завдала збитків більше ніж на 558 мільйонів гривень. У цій справі фігурує також мер міста Геннадій Труханов.

Галантерник перебуває поза межами України. Прокурор під час засідання заявив, що підозрюваний останніми роками більшу частину часу перебуває за кордоном - у 2017 році його не було в Україні 215 днів, у 2018 - 221, у 2019 - 240, у 2020 - 191. Цього року він перебував поза межами України 56 днів.

Адвокати називали менші часові відрізки, однак визнали, що Галантерник часто буває в Лондоні, де мешкає його сім'я.

Нагадаємо, 2 листопада Національне антикорупційне бюро оголосило Галатерника в розшук.

Детективи НАБУ вважають, що у 2015-2019 роках мер Одеси Труханов разом з іншими чиновниками одеської мерії допоміг незаконно передати під забудову шість ділянок комунальної землі загальною площею 15,9 гектар. Через це місто втратило понад 558 мільйонів гривень. Загальний збиток міського бюджету від дій злочинної організації слідство оцінило в 689 мільйонів гривень.

Основну вигоду від схеми нібито отримував Галантерник.