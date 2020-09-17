Венедіктова підписала підозру нардепу "Слуги народу" Юрченку (доповнено)

Також підписано клопотання про взяття парламентаря під варту.

Генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала підозру нардепу "Слуги народу" Олександру Юрченку та клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді триманні під вартою.

Про це Венедіктова повідомила на своїй сторінці в Facebook.

"Вдячна прокурорам САП за якісну підготовку справи і вміння в стислі терміни аналізувати складні матеріали", - зазначила генпрокурорка.

Венедіктова також повідомила, що "з порушниками закону розмова коротка".

"І ми з першого дня її проводимо в одному тоні - нульова толерантність, але реакція генерального прокурора відбувається на професійно підготовлені матеріали кримінального провадження, яке надане на вивчення. Наразі вживаються заходи, щодо реалізації цих рішень", - заявила Венедіктова.

Нагадаємо, про те, що Юрченко нібито причетний до вимагання хабара, кілька днів тому повідомила "Українська правда" з посиланням на джерела.

За словами журналіста Юрія Бутусова, Олександра Юрченка та його помічника Івана Фіщенка спіймало НАБУ на хабарі, який ті нібито планували отримати за просування законопроєкту. До них нібито звернувся інвестор, який заявив про намір побудувати сміттєпереробний завод. І запропонував внести правки в законодавство, щоб надати компанії "зелений тариф". За це Фіщенко нібито вимагав 13 тисяч доларів.

3 серпня в компанії погодилися виплатити хабар. Через кілька днів Юрченко зареєстрував правки від себе особисто в законопроєкт № 2207-1 "Про управління відходами".

6 серпня генеральна прокурорка Ірина Венедіктова відкрила кримінальне провадження у справі про хабарництво.

14 серпня стало відомо, що Олександр Юрченко вирішив добровільно вийти з фракції "Слуга Народу" на час розслідування справи про нібито хабарництво з боку його помічника.

15 вересня Ірина Венедіктова прийшла в парламент і заявила, що перш ніж підписати підозру, вона повинна знати час, місце, спосіб обговорення неправомірної вигоди.

"Єдиними фактичними обставинами, які можна назвати доведеними, є факт обговорення внесення змін до законодавства, прийняття підготовлених пропозицій змін, обіцянка нардепа передати їх на опрацювання юриста", - заявила Венедіктова.

Вона заявила, що без встановлення факту використання службового становища та факту одержання хабара повідомити про вчинення злочину неможливо.

У НАБУ звернулися з проханням до Венедіктової підписати підозру, зазначивши, що проводили спецоперацію з детективом під прикриттям, в ході якої з'ясувалася ймовірна причетність нардепа до корупції.

15 вересня ВАКС заарештував помічника Юрченка з альтернативою застави в 1,5 млн гривень.