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Зеленський на саміті в Іспанії: Якщо "заморозити" війну в Україні, то у 2028-му Росія нападе на країни, де є її контингент

"Окрім України, це точно країни Балтії та точно ті країни, на території яких присутні російські контингенти. Це чітка інформація від нашої розвідки", - сказав Президент.

Зеленський на саміті в Іспанії: Якщо "заморозити" війну в Україні, то у 2028-му Росія нападе на країни, де є її контингент
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський виступив на інавгураційній пленарній сесії ІІІ саміту Європейської політичної спільноти та закликав не дати Росії "заморозити" війну в Україні.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Зеленський наголосив, що такий крок дозволить РФ відновити свої сили і напасти у 2028-му на інші держави.

"Зараз Росія розглядає різні сценарії на найближчі роки. Один із них особливо небезпечний. Якщо в цій агресії проти України буде якась пауза, будь-яке заморожування ситуації, то буде новий критичний момент. 2028 рік. Якщо Росії дати адаптуватися зараз, до 2028 року Кремль зможе відновити розбитий нами військовий потенціал, і в Росії буде достатньо сили напасти на країни, які у фокусі російської експансії. Окрім України, це точно країни Балтії та точно ті країни, на території яких присутні російські контингенти. Це чітка інформація від нашої розвідки", - сказав Президент.

Він наголосив, що "Москва чітко окреслює свою амбіцію – захопити більше імперського простору собі та не дозволити Європі бути простором вільних націй та демократій, які працюють, зламати європейську єдність".

Глава держави зазначив, що Європа повинна бути готова до різних сценаріїв. "Америка допомагала нам, допомагала Європі вистояти. І тепер Європі важливо не ховати вітрила від вітру, намагаючись перечекати шторм, а бути разом у цей неспокійний час – працювати разом, захищати наші цінності та наш спільний зі США простір свободи", - сказав Зеленський.

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Нагадаємо, нині глава держави прибув до Іспанії на саміт Європейської політичної спільноти. Заплановані двосторонні зустрічі, на яких, зокрема, будуть домовлятись про посилення ППО України. 

Зеленський провів результативну зустріч із прем’єр-міністром Королівства Іспанія Педро Санчесом. Обговорили новий пакет оборонної підтримки, який містить додаткові засоби ППО, артилерію та антидронові системи. 

Напередодні про намір Росії "заморозити  війну в Україні заявив глава ОПУ Андрій Єрмак.

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