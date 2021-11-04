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Харківський ТВК відмовився скасовувати рішення про визнання Терехова мером Харкова

Харківська міська територіальна виборча комісія лише частково задовольнила скарги, поданої представником ОПОРИ.

Харківський ТВК відмовився скасовувати рішення про визнання Терехова мером Харкова
Фото: РБК

Харківська міська територіальна виборча комісія частково задовольнила скарги, подані координатором Громадянської мережі ОПОРА Миколою Зінченком у зв'язку з розбіжностями, виявленими на 10 дільницях внаслідок звірки протоколів.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Взяти до уваги факти наявності розбіжностей між протоколами Новобаварської та Основ'янської районних територіальних виборчих комісій... про підсумки голосування на позачергових виборах Харківського міського голови... та відомостями, що містяться у доданих до скарг документах під назвою "копія протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів на виборчих дільницях"... У задоволенні решти вимог відмовити", - йдеться у постанові міськвиборчкому.

За словами Зінченка, він звернувся до Харківської міської територіальної виборчої комісії зі скаргами на дві територіальні виборчі комісії - Новобаварську та Основ'янську - через розбіжність в протоколах підрахунку голосів. Він просить, зокрема, визнати дії цих районних ТВК протиправними та зобов'язати їх провести повторний підрахунок голосів.

Також серед вимог ОПОРИ – "визнати рішення про визнання Терехова обраним міським головою таким, що не відповідає вимогам законодавства (є протиправними), порушує виборчі права громадян, права та законні інтереси суб’єкта виборчого процесу, та скасувати таке рішення", - наголосив Зінченко.

Нагадаємо, цими вихідними в Харкові відбулися вибори нового міського голови. За підсумками голосування переможцем оголосили секретаря Харківської міськради Ігоря Терехова. 

Разом з тим спостерігачі громадянської мережі ОПОРА виявили сфальшовані протоколи підрахунку голосів на дев’яти із 19 дільниць у Новобаварському районі Харкова. Протоколи про результати виборів були підроблені на користь кандидата на посаду міського голови Ігоря Терехова.

Представники ОПОРи подали скаргу з вимогою визнати рішення про визнання Терехова обраним міським головою таким, що не відповідає вимогам законодавства. Також в оранізації просили визнати дії Новобаварської та Основ'янської районних ТВК протиправними та зобов'язати їх провести повторний підрахунок голосів.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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