Є нові пошкодження у мережах на Херсонщині та Донеччині.

Через бойові дії в Україні загалом знеструмленими залишаються 355 населених пунктів.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

За даними компанії, унаслідок ворожих обстрілів є нові пошкодження у мережах на Херсонщині та Донеччині. "Відновлення живлення відбувається за безпекової ситуації та з дозволу військових", - додали в Укренерго.

Крім того, ситуацію з електропостачанням ускладнила негода. Є знеструмлення у 127 населених пунктах у Сумській, Дніпропетровській, Полтавській та Кіровоградській областях. Відновлення живлення триває.

Нагадаємо, нещодавно сталося аварійне вимкнення обладнання на одній із високовольтних підстанцій Одеси. Без світла залишилися три райони міста.

Укренерго закликало українців зменшити споживання електроенергії у серпні, оскільки Україна має підготувати свою енергосистему до зими.