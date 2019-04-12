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Дерев'яні церкви Веречан та Слобідки

Між Стриєм та Підгірцями розташовуються два села з дерев'яними церквами: Веречани та Слобідка. Села нічим не примітні, хоча мене здивувало, що окрім старих церков поруч побудували ще нові великі церкви.

Фото: Олександр Рудоманов

Верчани вперше згадуються у 1400 році грамотою польського шляхтича Яна Тарнавського. 24 грудня 2018 року громада УПЦ МП перейшла під юрисдикцію Української Помісної Церкви.

Дерев'яна дзвіниця церкви святого Архистратига Михаїла (ХVІІІ ст., 1826 р.) та дерев'яна церква святого Архистратига Михаїла (1826 р.) є пам’яткою архітектури місцевого значення. Наскільки я знайшов в інтернеті, за цервку чубились УГКЦ і УПЦ КП та МП. Коли я був у селі, біля церкви все було спокійно.

Фото: Олександр Рудоманов
Фото: Олександр Рудоманов
Фото: Олександр Рудоманов
Фото: Олександр Рудоманов
Фото: Олександр Рудоманов
Фото: Олександр Рудоманов
Фото: Олександр Рудоманов
Фото: Олександр Рудоманов
Фото: Олександр Рудоманов
Фото: Олександр Рудоманов
Фото: Олександр Рудоманов

Що ще запам'яталося у селі — так це гном на пеньку.

Фото: Олександр Рудоманов

Наступним селом із дерев'яною церквою була Слобідка, про яку інформації в інтернеті майже немає. Єдине, що я знайшов — дерев'яна церква збудована у 1905 році, зараз належить православним.

Фото: Олександр Рудоманов
Фото: Олександр Рудоманов
Фото: Олександр Рудоманов
Фото: Олександр Рудоманов
Фото: Олександр Рудоманов
Фото: Олександр Рудоманов
Фото: Олександр Рудоманов
Фото: Олександр Рудоманов
Фото: Олександр Рудоманов
Фото: Олександр Рудоманов
Фото: Олександр Рудоманов

Від дороги до входу в церкву до п'яти метрів, тому будьте уважні, коли будете там ходити. Поряд із церквою стоїть дерев'яна одноярусна дзвіниця.

Села маленькі, тому і блог про них куций.

До нових зустрічей!

Олександр Рудоманов Олександр Рудоманов , журналист
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